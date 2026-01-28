Jannik Sinner ha raccontato di aver rischiato di perdere la concentrazione prima di scendere in campo contro Djokovic agli Australian Open. In conferenza stampa, il giovane tennista italiano ha parlato della vittoria sui quarti contro Ben Shelton, ma non ha nascosto che il match contro il serbo sarà una partita difficile. «Mi sono addormentato prima della partita, contro Djokovic è sempre dura», ha ammesso, mostrando la sua determinazione a prepararsi al meglio per l’ultimo ostacolo.

In conferenza stampa Jannik Sinner ha commentato la vittoria sullo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis, ma inevitabilmente la discussione si è spostata sul prossimo impegno, nel penultimo atto contro il serbo Novak Djokovic. L’ analisi del match odierno: “ È stata una partita molto dura ogni volta che ci siamo affrontati, quindi sono molto contento di come ho gestito la situazione. Ovviamente sono contento di aver vinto in tre set. Ben è un giocatore incredibile, e ogni volta che ci affrontiamo è molto interessante da vedere, quindi sono molto contento di oggi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner svela un aneddoto: “Mi sono addormentato prima della partita. Contro Djokovic è sempre dura”

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Jannik Sinner scherza con il team prima dell'ingresso in campo

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Sinner svela un retroscena sugli 8 minuti nello spogliatoio: Nessun trattamento, ecco cosa ho fatto...; Hurkacz svela un gesto di Jannik Sinner nei suoi confronti: Questo fa capire che persona sia; Jannik Sinner apre le porte dello spogliatoio dell’Australian Open; Australian Open, Sinner contro Gaston: ecco quando si gioca a Melbourne. L’amico Hurkacz svela un segreto su Jannik.

Australian Open, medico-fisiatra: Sinner ai quarti grazie a un recupero rapido, vi spiego i segretiL'analisi di Andrea Bernetti: 'Occorre fare chiarezza sulla distinzione scientifica tra un tilt del sistema nervoso e un infortunio vero e proprio' ... adnkronos.com

Sinner non convince appieno, Bertolucci e Panatta: Alcaraz strepitoso, Jannik.... Con Shelton spunta un rischio in piùConfronto con Alcaraz impietoso per Sinner, che all'Australian Open non ha ancora convinto Panatta e Bertolucci, che ha svelato anche il rischio verso la sfida con Shelton ... sport.virgilio.it

Troppo forte. Troppo concentrato. Troppo solido. Troppo tutto. Jannik Sinner ha appena schiantato in tre set Ben Shelton conquistando con un agio quasi imbarazzante - considerando l’avversario - la sua terza semifinale consecutiva, dove affronterà Novak Dj facebook

Ancora un’altra fantastica SEMIFINALE agli #AustralianOpen per Jannik #Sinner, che supera 3-0 Shelton x.com