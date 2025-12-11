Big match Inter cinque indizi fanno una prova Il rendimento preoccupa e i numeri spiegano il perché

L'Inter si prepara ad affrontare un grande appuntamento, ma il rendimento recente desta preoccupazioni. Analizzando i numeri e i segnali emersi, emergono chiaramente i limiti del percorso dei nerazzurri nelle sfide di massimo livello. Quattro punti chiave evidenziano le difficoltà attuali e il percorso da migliorare per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Inter News 24 Big match Inter: il percorso dei nerazzurri continua a mostrare limiti nelle sfide di alto livello. Cinque sconfitte su sei arrivate contro avversari di prima fascia fotografano una tendenza ormai chiara: la squadra di Cristian Chivu, pur restando competitiva, fatica enormemente nei big match e nelle gare ad alta intensità. L’unico successo in un incrocio di livello resta quello sul campo della Roma, mentre il 2-0 alla Lazio pesa meno, considerando la posizione di classifica dei biancocelesti. Il dato più eloquente riguarda la produzione offensiva e la solidità difensiva: davanti si segna meno, dietro si incassa di più. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Big match Inter, cinque indizi fanno una prova. Il rendimento preoccupa e i numeri spiegano il perché

