Nel giorno in cui il Wall Street Journal svela che la Germania starebbe sviluppando e implementando un piano segreto per far fronte a un'eventuale guerra con la Russia, che prevede il dispiegamento fino a 800 mila soldati della Nato sul fronte orientale e il presidente francese Emmanuel Macron annuncia l'introduzione della leva volontaria di un anno, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, proprio da Parigi, parla di una «riserva militare ausiliare dello Stato» anche in Italia per aumentare il numero delle forze armate almeno di diecimila unità, attraverso un servizio di leva su base volontaria e pronto ad entrare in azione in caso di necessità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leva volontaria, Crosetto punta al modello tedesco per avere 15 mila militari in più ogni anno

