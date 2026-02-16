Inno Nazionale | Arisa spiega il suo approccio più fedele all’originale e il disagio per i paragoni con Pausini

Arisa ha commentato il suo modo di interpretare l’Inno Nazionale, spiegando di aver scelto un approccio più fedele all’originale, perché desidera rispettare la tradizione. La cantante ha detto di sentirsi a disagio quando viene paragonata a Laura Pausini, che aveva cantato l’inno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante le prove, Arisa ha lavorato attentamente per mantenere la semplicità e l’autenticità, anche se ha notato che i confronti sono diventati inevitabili.

Arisa e l’Inno Nazionale: Un Dibattito sull’Identità tra Tradizione e Personalizzazione. Arisa ha espresso un certo disagio riguardo ai paragoni tra la sua interpretazione dell’inno nazionale italiano e quella offerta da Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cantante lucana ha sottolineato di aver sempre preferito un approccio più fedele all’originale, mentre Pausini, artista di fama internazionale, ha scelto una personalizzazione più marcata. La questione ha riaperto un dibattito sul ruolo dell’artista nell’interpretazione dei simboli nazionali e sulla complessità dell’identità italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu Sergio Mattarella modifica l’inno di Mameli, niente più “sì” urlato alla fine: sarà più fedele all’originale Il Canto degli Italiani, noto come Inno di Mameli, subirà una modifica significativa che interesserà la sua esecuzione. Ghali spiega perché non ha più potuto cantare l’inno nazionale Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale. Arisa canta l'Inno d'Italia per il passaggio di consegne con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arisa a disagio per il paragone tra il suo inno nazionale e quello di Laura Pausini: Io ho seguito l’originale. Chi canta l’Inno si fa male, Laura Pausini è solo l’ultima voce ad esser stata contestata: prima di lei Arisa, Noemi e altri nomi eccellentiPrima di lei Noemi, Arisa, Albano, Gigi D’Alessio, Clementino e tanti altri si erano presi fischi e critiche sul web. Intanto nella polemica sull’esibizione alla cerimonia di apertura di Milano-Cortin ... libero.it "La Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare. E andate tutti a farvi fottere!!" [Vasco] Queste le parole di Vasc facebook "Aggiungo che la Pausini ha cantato l'inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare. E andate tutti a farvi fottere!!" Così Vasco Ro x.com