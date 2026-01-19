Infortunati Napoli brutte notizie per Conte | le condizioni di Rrahmani e Politano in vista del match contro la Juventus

Le condizioni di Rrahmani e Politano sono al centro dell'attenzione in vista della sfida tra Napoli e Juventus di domenica. Gli infortuni dei due giocatori rappresentano un elemento da valutare attentamente per la formazione partenopea, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni. La situazione potrebbe influire sulle scelte di mister Conte e sul rendimento della squadra nel prossimo incontro.

Infortunati Napoli, bruttissime notizie per mister Conte: le condizioni di Rrahmani e Politano in vista del match di domenica contro la Juventus. La Juventus guarda con estremo interesse all'infermeria dei rivali in vista dell'imminente scontro al vertice. Arrivano infatti brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte dopo la gara contro il Sassuolo. Gli esami strumentali hanno confermato i timori della vigilia per due titolarissimi, complicando i piani dei campani. Secondo il comunicato ufficiale del Napoli, per Matteo Politano si tratta di una "lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra".

Infortunati Napoli: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni attuali influenzeranno le scelte in vista delle prossime sfide contro Copenaghen e Juventus. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il club si concentra sulla gestione degli infortuni per garantire la migliore disponibilità possibile.

Non so di chi siano le responsabilità, so solo che non è una lista si infortunati, è uno stillicidio! #Hojlund #ForzaNapoliSempre #Conte #ForzaNapoli #Napoli #noisiamoilnapoli - facebook.com facebook

Calcio: Stellini, 'bravissimi a vincere ma aumentano gli infortunati'. Il vice del Napoli: "Elmas ha l'influenza, su Politano e Rrahmani sapremo domani" #ANSA x.com

