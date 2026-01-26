il questore emette 2 daspo di cui 1 con obbligo di firma per 5 anni

Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti Daspo, uno dei quali con obbligo di firma per cinque anni, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto della violenza durante eventi sportivi. Questi interventi si inseriscono nelle strategie della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole nelle manifestazioni sportive recenti.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – . Nell'ambito dell'attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione ed al contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, il Questore della Provincia di Arezzo ha adottato, per alcuni recenti avvenimenti, n. 2 provvedimenti Daspo, di cui 1 con obbligo di presentazione per la durata di anni 5. In particolare, quest’ultimo provvedimento è stato adottato a seguito degli episodi che hanno caratterizzato il post partita Aquila Montevarchi vs Grosseto, disputatosi in data 18 gennaio 2026 presso lo stadio comunale “Brilli Peri” allorquando, un sostenitore della squadra locale, si è palesato nell’area dedicata al deflusso dei tifosi ospiti, iniziando ad inveire, gridare e gesticolare all’indirizzo degli stessi, mostrando loro una maglia del Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

