Incidente tra due auto sulla Cilentana | ferita una donna illesa la figlia
Paura, nella serata di ieri, lungo la Cilentana, tra la frazione Pattano e il centro di Vallo della Lucania, dove due automobili (Renault Megane e un Fiat Doblò) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. E una delle vetture, con a bordo madre e figlia, si è finanche ribaltata sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
