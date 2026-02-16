Incidente della domenica sulla Statale 36 | quattro veicoli coinvolti due donne in ospedale

Domenica pomeriggio, sulla Statale 36, un incidente ha coinvolto quattro veicoli, causando due ferite e gravi rallentamenti al traffico. La collisione si è verificata in prossimità di un incrocio trafficato, dove una delle auto ha perso il controllo, scatenando una serie di urti tra le vetture. Due donne sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate nell’impatto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i soccorsi intervenivano sul luogo.

Il sinistro nel pomeriggio di domenica nel tratto tra Arosio, Briosco e Capriano: traffico rallentato e code lungo la Statale 36 Incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo la Statale 36, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e due persone sono state trasportate in ospedale, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti. L'incidente, come riporta MonzaToday, è avvenuto intorno alle 15.45 di domenica 15 febbraio lungo la Statale 36 in direzione nord, nel tratto che attraversa il Comasco, compreso tra Arosio, Briosco e Capriano.