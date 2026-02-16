Incendio a Matelica fiamme e fumo in camera da letto | coppia costretta a lasciare l’abitazione

Un incendio scoppiato questa mattina a Matelica ha costretto una coppia a lasciare la loro casa, dopo che le fiamme e il fumo hanno invaso la camera da letto. Le fiamme sono divampate all’alba in un appartamento in via Roma, causando un denso nuvolone che si è diffuso anche al piano superiore. La coppia, svegliata dal fumo, ha chiamato subito i vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Matelica (Macerata), 16 febbraio 2026 – Le fiamme divampate in camera da letto, l'appartamento che si satura di fumo invadendo anche l'abitazione al piano superiore. È accaduto ieri sera, verso le 21.30, in una palazzina a Matelica. Nella casa interessata dall'incendio una coppia di coniugi ha dovuto lasciare l'abitazione che al momento non è fruibile, mentre al piano di sopra l'appartamento era disabitato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, in particolare la squadra di Camerino, supportata da autobotte e autoscala dalla sede centrale di Macerata, che ha spento le fiamme. Dal rogo, scoppiato per motivi ancora in fase di accertamento, si è sprigionata una densa coltre di fumo che ha invaso anche l'unità abitativa sovrastante.