Incendio alla Noce fiamme in camera da letto | donna intossicata portata in ospedale

Si era da poco svegliata quando la camera da letto è stata prima invasa dal fumo e poi avvolta dalle fiamme. Paura questa mattina per un incendio divampato all'interno dell'abitazione di un'anziana che vive al secondo piano di un edificio in via Matteo Silvaggio, alla Noce. La donna è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

