L’obiettivo | lo Sportello unico per l’abitare
Il Consiglio di Amministrazione di Acer ha confermato l’impegno a sviluppare nuove soluzioni per l’abitare, con particolare attenzione alla semplificazione dei servizi e alla vicinanza ai cittadini. In questo quadro, si inserisce l’obiettivo di attivare uno Sportello unico per l’abitare, finalizzato a migliorare l’accesso e la gestione delle pratiche relative alle esigenze abitative della comunità.
Il Cda di Acer ha condiviso l’impegno per un’ampia esplorazione delle nuove frontiere dell’abitare. Nell’ottica di semplificazione e vicinanza al cittadino, si inserisce l’obiettivo prioritario di attivare uno Sportello unico per l’abitare. Questa nuova interfaccia integrata intende aggregare in un solo punto di accesso i servizi relativi all’ Edilizia Residenziale Pubblica, a quella Sociale (Ers) e all’ Agenzia per l’affitto, superando la frammentazione attuale. Grazie a questo strumento, cittadine e cittadini potranno orientarsi con maggiore facilità, senza dover passare da uno sportello all’altro, trovando in un unico luogo tutte le informazioni e i servizi necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
