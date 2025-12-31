L’obiettivo | lo Sportello unico per l’abitare

Il Consiglio di Amministrazione di Acer ha confermato l’impegno a sviluppare nuove soluzioni per l’abitare, con particolare attenzione alla semplificazione dei servizi e alla vicinanza ai cittadini. In questo quadro, si inserisce l’obiettivo di attivare uno Sportello unico per l’abitare, finalizzato a migliorare l’accesso e la gestione delle pratiche relative alle esigenze abitative della comunità.

