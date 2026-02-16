In galleria Cavour l' incontro Si conservano le negative creare una Casa della Fotografia per non disperdere gli archivi padovani

L'iniziativa “Si conservano le negative” si è svolta in galleria Cavour, dove si è discusso della possibilità di creare una “Casa della Fotografia” per proteggere gli archivi fotografici storici di Padova. La causa di questa proposta nasce dalla preoccupazione di perdere preziosi archivi in pellicola, molti dei quali sono ancora in mano a fotografi locali. Durante la tavola rotonda, si è parlato di come raccogliere e conservare in modo sicuro queste immagini, evitando che siano smarrite o distrutte. La responsabile della Fototeca di Trieste, Claudia, ha partecipato come esperta per condividere le sue esperienze.

Tavola Rotonda"Si conservano le negative"Un incontro per ragionare sulla creazione di una "Casa della Fotografia" che salvi e valorizzi gli storici archivi in pellicola dei fotografi padovani, evitandone la dispersione Partecipano la responsabile della Fototeca del Comune di Trieste Claudia Colecchia e il giornalista, critico e storico della fotografia Michele Smargiassi Ragionare sulla creazione di una "Casa della Fotografia" che salvi dalla dispersione e dall'oblio e valorizzi gli archivi degli ultimi fotografi padovani che hanno lavorato con le pellicole.È questo il tema attorno al quale si svilupperà la tavola rotonda dal titolo "Si conservano le negative" che si terrà venerdì 20 febbraio dalle ore 17. Come le fotografie, che fissano attimi di vita, così una Casa della Fotografia può restituirci la memoria di due secoli di storia della città e di coloro che l'hanno vissuta e creata come oggi la ...