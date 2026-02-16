Il mistero dei bot cinesi | cosa succede sul web

Da settimane, i siti internet di tutto il mondo affrontano un aumento improvviso di traffico generato da bot cinesi, che invadono le pagine con richieste automatiche. Questa ondata ha portato rallentamenti e blocchi, coinvolgendo anche portali ufficiali e servizi online molto frequentati. Gli esperti stanno cercando di capire se questa attività sia collegata a tentativi di sorveglianza o a campagne di spam su larga scala.

Negli ultimi mesi una strana ondata di traffico automatizzato ha colpito siti web di ogni tipo, dai piccoli blog personali ai portali governativi degli Stati Uniti. La scoperta è iniziata in modo quasi casuale per Alejandro Quintero, analista di dati di Bogotá, proprietario di un sito dedicato al paranormale, che ha visto improvvisamente una valanga di visite provenire dalla Cina e da Singapore. Inizialmente Quintero pensava di aver trovato un nuovo pubblico internazionale, ma l’analisi dei dati ha svelato la realtà: quasi tutti i visitatori provenivano da una singola città cinese, Lanzhou, e si comportavano come bot, restando sulle pagine per zero secondi e senza interagire con i contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il mistero dei bot cinesi: cosa succede sul web "Vende cannoni Type 59": il mistero sul compratore di armi cinesi La Cina ha consegnato un lotto di cannoni trainati Type 59 da 130 mm a un acquirente straniero ancora sconosciuto. Perché la Cia arruola sul web spie e informatori cinesi La Cia utilizza spesso il web per reclutare spie e informatori provenienti dalla Cina, sfruttando le piattaforme digitali per ampliare la propria rete di intelligence. Disclosure UFO: Le Notizie Che Nessuno Può Ignorare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il mistero dei bot cinesi: cosa succede sul web; Il documentario su Melania crolla del 67% al botteghino: il mistero dietro le recensioni a 5 stelle. Trips Are Over. Wing Ling Ding · Chengdu Sichuan. L'Opera Shu Feng Ya Yun è stata un’esperienza incredibile, un mix di colori e tradizioni che ti lascia a bocca aperta. I miei momenti preferiti Senza dubbio la delicatezza delle ombre cinesi e il mistero del ca facebook Il "Piccolo Scienziato" delle Blind Box: In Cina un bimbo usa il bilancino per svelare il mistero Scopri di più! x.com