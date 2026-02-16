Il mio reportage | un luogo dove gli altri diventano casa
Il mio reportage nasce dall’idea che un luogo possa trasformare le persone in una vera famiglia. Ho visitato un centro di accoglienza, dove i migranti trovano un punto di appoggio e una seconda chance. Qui, tra pasti condivisi e storie di speranza, si crea un senso di appartenenza che va oltre le parole. Per molti, questa struttura diventa un punto fermo, un posto che si sente come casa.
C’è una domanda che mi accompagna da sempre: come si racconta davvero qualcuno? Non basta una fotografia, non basta un testo. Non basta nemmeno esserci. Per me il reportage è un territorio di mezzo, un ponte fragile e necessario dove immagine e parola si cercano, si completano, si contraddicono perfino. È un gesto collettivo, mai solitario: nasce dall’incontro, dall’ascolto, dalla fiducia che qualcuno decide di concederti. Un racconto che si costruisce insieme. Il reportage, così come lo vivo, non è un genere. È un patto. Quando lavoro, non penso a “documentare” ma a condividere. Non posso raccontare una storia senza che chi la vive diventi parte attiva del processo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il mio gatto può uscire di casa se molesta gli altri gatti?
Terni, una nuova casa per l’Ente Cantamaggio: “Finisce l’incertezza di un luogo fisico dove creare gli allestimenti dei carri”
Skinhead: Why I Quit After 13 Years
Argomenti discussi: Una notte a Teheran. Cecilia Sala arriva al Verdi: Il mio lumino per l’Iran; Le donne che mi hanno guidata lungo la Via della Seta; Chi riabita Darayya. Reportage dal sobborgo di Damasco, un anno dopo la fuga di Assad; L’attacco di Smotrich all’Anp affossa scuola e sanità in Palestina.
In Corea del Nord ti controllano, nella prigione di Manila l’inferno. Il mio reportage sulla droga a Rio è slittato. La felicità? Cambia forma, come noi: così ...In ogni Stato e per ogni cultura, la felicità ha una ricetta diversa. Dietro gli sguardi e i sorrisi, spesso, si nascondono storie. Da scoprire e comprendere. Da oltre cinque anni è la missione di ... ilfattoquotidiano.it
Un figlio tra un’Olimpiade e l’altra. Sarah Sjöström: «Spero che il mio viaggio ispiri le giovani»È la nuotatrice più decorata della storia dei Campionati Mondiali in vasca lunga. Cento le medaglie conquistate nella sua carriera tra Mondiali, Europei e le sei olimpiche, tre delle quali d’oro ... iodonna.it
nella seconda puntata del reportage i primi raggiri e il sogno di acquistare la magione in Florida che diventerà il primo luogo delle sue perversioni - facebook.com facebook