Terni una nuova casa per l’Ente Cantamaggio | Finisce l’incertezza di un luogo fisico dove creare gli allestimenti dei carri

"Palazzo Catucci, dopo anni di chiusura riapre le porte dopo l’evento della Fondazione Mattei di questa estate, è arrivata una manifestazione di interesse per un museo dei pianoforti che vedrà esposti 50 pianoforti storici che vanno dal 1700 al 1900, restituendo definitivamente lo splendido. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

