Il Milan si gode un Bartesaghi in crescita esponenziale | Theo è quasi già dimenticato

Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan nato nel 2005, sta conquistando il suo spazio in campo, lasciando sempre più indietro Theo Hernandez. La sua velocità e sicurezza sulla fascia sinistra hanno attirato l’attenzione dei tifosi, che ora puntano su di lui come futura guida della difesa rossonera. La sua crescita rapida si nota anche nelle prestazioni contro squadre di alta classifica, dove ha mostrato personalità e determinazione.

Bisogna dirsi, sempre, la verità: quando, in estate, la dirigenza del Milan ha deciso che era arrivato il momento di separarsi da Theo Hernández, la maggioranza dei tifosi rossoneri è piombata in un incubo. Theo, sebbene reduce da una stagione - l'ultima - caratterizzata più da ombre che da luci - è stato pur sempre il padrone della fascia sinistra del Milan per sei stagioni, dal 2019 al 2025. Con numeri da top player di livello mondiale: 34 gol (battuto il record di Paolo Maldini), 45 assist, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana all'attivo in 262 partite totali con indosso la maglia numero 19 del Diavolo.