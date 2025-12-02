Capello sicuro | Bartesaghi mi piace può avere un futuro al Milan Theo andava…

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello, ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune parole sul Milan alla Gazzetta dello Sport: le parole sugli esterni rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

capello sicuro bartesaghi mi piace pu242 avere un futuro al milan theo andava8230

© Pianetamilan.it - Capello sicuro: “Bartesaghi mi piace, può avere un futuro al Milan. Theo andava…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Capello: "Ho parlato con Tassotti di Bartesaghi e mi ha detto che ha futuro nel Milan" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Come scrive milannews.it

capello sicuro bartesaghi piaceCapello: "Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia" - Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Davide Bartesaghi: "La vera forza della difesa è... Secondo milannews.it

Capello: "Mi hanno dato garanzie su Bartesaghi ma fossi in Tudor attaccherei dal suo lato" - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato in anticipo la sfida di questa sera tra Juventus e Milan, soffermandosi sulle possibili chiavi tattiche a disposizione dei ... Secondo tuttomercatoweb.com

Capello sicuro: "Il Milan non ha le coppe, lotterà con il Napoli per tutta la stagione" - Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan Fabio Capello parla copsì dell'avvio di stagione della squadra rossonera: "Incassa pochissimi gol, ha ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Capello: "Ecco che derby mi aspetto. L'Inter segna tanto, ma ne prende anche parecchi. Akanji da riscattare, su Chivu dico che..." - Fabio Capello anticipa i temi della stracittadina milanese alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter segna tanto ma ne prende anche ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Sicuro Bartesaghi Piace