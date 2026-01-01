Pazzini | Scudetto Milan sottovalutato | a me piace molto Allegri sa come si sta in alto

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha commentato le prospettive della squadra di Allegri nel campionato di Serie A. Sottolineando la qualità e il potenziale del club, Pazzini evidenzia come il Milan, spesso sottovalutato, possa competere ai vertici. La sua analisi riflette fiducia nelle capacità della squadra di mantenere alte prestazioni e di raggiungere obiettivi importanti nel corso della stagione.

Giampaolo Pazzini, ex attaccante dei rossoneri dal 2012 al 2015, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri e delle sue ambizioni in questo campionato di Serie A. Le dichiarazioni dell'ex bomber toscano durante la trasmissione 'Pressing'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan è sottovalutato nella corsa scudetto?

