Fumagalli, Gatti e Cavalleri hanno lasciato le piste di atletica per sfidarsi sul ghiaccio. Sono passati dalle gare di corsa e salto alle discipline più fredde del bob e dello skeleton. La loro velocità si è spostata dal tartan ghiacciato, dove si correva a piedi, alle slitte che sfrecciano a tutta velocità su piste ghiacciate. Un cambio di disciplina che dimostra come anche gli atleti più abituati a un mondo possano adattarsi a nuove sfide.

È sempre una questione di velocità, solo che quest’ultima è stata “spostata“ dalla pista in tartan dell’atletica a quella ghiacciata, ovvero il budello di skeleton e bob. Nella spedizione azzurra che si prepara per i Giochi Olimpici Invernali e che conta 33 lombardi, c’è infatti chi vanta trascorsi in altre discipline. Alessandra Fumagalli, bergamasca classe 1998, tesserata in passato con l’Atletica Bergamo 59, era solita prendere la rincorsa per fare salto con l’asta, dopo aver praticato per anni, fino al 2014, anche ginnastica artistica. Poi, si sa, la vita spesso agisce per noi e così l’ex compagna di squadra Elena Scarpellini, a caccia di talenti per la nazionale di bob e skeleton, l’ha indirizzata su uno sport ancora poco conosciuto ma di certo adrenalinico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Sognare sul ghiaccio. Fumagalli, Gatti e Cavalleri dalle gare di atletica alle sfide con bob e skeleton

