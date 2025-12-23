Regione Campania Giunta | incontri costruttivi si cerca l?intesa con De Luca

La regione Campania continua a cercare un’intesa con il presidente De Luca, con incontri considerati da tutti i partiti come “costruttivi” e caratterizzati da un clima positivo. La giornata di confronto tra Roberto Fico e le parti coinvolte si è svolta in un’atmosfera di dialogo e collaborazione, segnando un passo importante nel percorso verso un’unità politica più stabile e condivisa.

Tutti i partiti, all?unisono, a posteriori parlano di clima «positivo e costruttivo». E i due aggettivi sono la sintesi della giornata di incontri tra Roberto Fico e le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l?intesa con De Luca Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd Leggi anche: Regionali Campania, Manfredi: "De Luca lascia una regione con luci ed ombre" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fico: «Da lunedì gli incontri con forze civiche e politiche per la nuova giunta della Regione Campania»; Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l’intesa con De Luca; La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania; Regione Campania. Il Presidente Fico: Da lunedì incontri per la formazione della Giunta. Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l’intesa con De Luca - Tutti i partiti, all’unisono, a posteriori parlano di clima «positivo e costruttivo». ilmattino.it

La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania - Ad un mese esatto dalle elezioni la giunta Fico è un complesso gioco di incastri. fanpage.it

Campania, Fico alle prese con il dossier giunta: "Priorità a competenze ed esperienza" - Il vertice si è concentrato sulle linee guida che dovranno indirizzare l'azione amministrativa dell'ente nei prossimi anni ... salernotoday.it

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre - facebook.com facebook

Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdI x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.