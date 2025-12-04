Un velo di tristezza avvolge in queste ore il comune di Travagliato per la prematura scomparsa di Stefania Fregoni, avvenuta all'età di 50 anni. Moglie amorevole, madre devota, figlia e amica sempre pronta ad ascoltare, Stefania lascia un vuoto profondo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il dramma di Stefania, morta a soli 50 anni: "Sarà un Natale senza luci"