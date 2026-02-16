Il difensore del Napoli supera le difficoltà | un conferma la sua crescita
Sam Beukema ha dimostrato di essere in ripresa dopo settimane di difficoltà, segnando un gol decisivo contro il Verona. La sua prestazione ha rassicurato tifosi e allenatore, che sperano di vederlo stabilizzarsi nel ruolo di difensore centrale titolare. La sua presenza in campo ora diventa più sicura, grazie anche a un maggiore coinvolgimento nelle azioni di squadra.
Un profilo nuovamente protagonista emerge dal campo: Sam Beukema sta ritrovando ritmo e fiducia dopo un periodo complicato, offrendo segnali concreti di stabilità sia in campo sia nel tono con cui si confronta con la stampa. La sua esibizione recente evidenzia una crescita tangibile che incide sul modo in cui Napoli affronta le partite decisive. In occasione della sfida con la Roma, Beukema è apparso pronto a sostenere la linea difensiva, offrendo letture precise e contribuendo a una gestione degli spazi più sicura. Ha mostrato lucidità nelle chiusure e ha linee di passaggio pulite, consolidando la relazione con i compagni e supportando la fase offensiva quando necessario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Koulibaly rinnova con l’Al-Hilal: il difensore ex Napoli prolunga la sua avventura in Arabia Saudita
Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal e resterà in Arabia Saudita.
