Koulibaly rinnova con l’Al-Hilal | il difensore ex Napoli prolunga la sua avventura in Arabia Saudita

Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal e resterà in Arabia Saudita. Dopo due anni e mezzo nel club, con un passato al Napoli e al Chelsea, il difensore senegalese ha deciso di continuare la sua avventura in questo campionato. La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo, confermando Koulibaly come uno dei punti fermi della squadra.

Koulibaly prolunga la sua avventura all'Al-Hilal: il difensore senegalese rinnova e resta uno dei pilastri del progetto sauditaKoulibaly prolunga la sua avventura all'Al-Hilal: il difensore senegalese rinnova e resta uno dei pilastri del progetto saudita Kalidou Koulibaly prosegue la sua avventura in Arabia Saudita: il difens ... calcionews24.com Koulibaly e l'Al Hilal proseguono la loro avventura: c'è la firma sul rinnovo di contrattoKalidou Koulibaly continuerà a essere uno dei volti simbolo dell'Al-Hilal. Il difensore senegalese ha infatti rinnovato il proprio contratto. tuttomercatoweb.com Koulibaly rimane in Arabia Saudita: ufficiale il rinnovo di contratto con l' @Alhilal_FC

