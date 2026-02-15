Chianti Classico Collection Numeri record

La 33ª edizione della Chianti Classico Collection si apre domani alla Stazione Leopolda di Firenze, attirando un numero record di aziende e visitatori. Quest’anno, 223 produttori partecipano all’evento, superando ogni precedente affluenza, e portano con sé 680 etichette di vino, tra cui 190 Chianti Classico Riserva e 185 Gran Selezione. La manifestazione si svolge fino a martedì 17 e rappresenta un momento importante per il settore.

La Stazione Leopolda di Firenze da domani accoglie la 33^ edizione della Chianti Classico Collection, in programma fino a martedì 17 con 223 aziende - nuovo record di presenze - e 680 etichette di Chianti Classico (di cui 190 Chianti Classico Riserva e 185 Gran Selezione) da presentare al pubblico e alla stampa specializzata. Il tema dell'edizione 2026 è " Wine is Culture ": "Non una dichiarazione astratta – spiegano dal Consorzio – ma un'affermazione che, per il Chianti Classico, ha radici profonde e documentate. Dal 1716, anno in cui vennero definiti per la prima volta i confini ufficiali della denominazione, il Chianti Classico rappresenta un caso unico di un territorio in cui il vino è espressione diretta e non unica di una costruzione culturale stratificata nel tempo.