Sfilate il concerto di Banfy e il DJ Set per il Carnevale Cellolese

Il Carnevale di Cellole sta per tornare. Le sfilate, il concerto di Banfy e il DJ Set sono ormai pronti a infiammare le strade. L’evento si svolgerà tra colori e musica, come ogni anno, attirando molti residenti e visitatori. La città si prepara a vivere giorni intensi di festa e divertimento.

Tutto pronto per il Carnevale Cellolese 2026, l’evento che promette di essere come ogni anno tra i più belli ed emozionanti del territorio. Il programma prevede per venerdì 13 febbraio dalle 10.00 il corteo in maschera delle scuole di Cellole; mentre sabato 14 febbraio dalle 16.00 ci saranno la consegna delle chiavi al Re e alla Regina del Carnevale e poi il Corteo Reale. Domenica 15 febbraio alle ore 15.00 la partenza della sfilata dei Carri Allegorici dall'Alto Corso Freda e a seguire, in serata, il Concerto di Banfy in piazza Aldo Moro. Infine, martedì 17 febbraio alle ore 15.00 ci sarà la partenza della sfilata dall'Alto Corso Freda e a seguire, in serata, la premiazione dei carri in piazza Aldo Moro e gran finale con il DJ Set di Diego Vitale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Carnevale Cellolese

Migliaia di persone si stanno già preparando a partecipare al Carnevale di Campogalliano, un appuntamento che torna anche quest’anno con carri, maschere e musica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Cellolese

Argomenti discussi: Weekend in Veneto: dalle sfilate di Carnevale al tributo a Michael Jackson; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 febbraio 2026; Cosa fare a Cagliari nel weekend 7-8 febbraio 2026; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Weekend in Veneto: dalle sfilate di Carnevale al tributo a Michael JacksonDa Treviso Slow Wine alla Fenice di Venezia. E poi Rocky – The Musical, il jazz a Verona e gli appuntamenti per i bambini ... corrieredelveneto.corriere.it

Maschere, sfilate, dolci e musica per il Carnevale di TrentoDal 6 al 17 febbraio il centro storico e tutte le circoscrizioni si animeranno con oltre trenta eventi ... ladigetto.it

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ AI REALI DEL CARNEVALE CELLOLESE! Ci vediamo presso la sede del Comune di Cellole, Sabato 14 Febbraio alle ore 16:00, per consegnare le chiavi della Città alla famiglia Reale del Carnevale Cellolese. - facebook.com facebook