Sfilate il concerto di Banfy e il DJ Set per il Carnevale Cellolese

Da casertanews.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Cellole sta per tornare. Le sfilate, il concerto di Banfy e il DJ Set sono ormai pronti a infiammare le strade. L’evento si svolgerà tra colori e musica, come ogni anno, attirando molti residenti e visitatori. La città si prepara a vivere giorni intensi di festa e divertimento.

Tutto pronto per il Carnevale Cellolese 2026, l’evento che promette di essere come ogni anno tra i più belli ed emozionanti del territorio. Il programma prevede per venerdì 13 febbraio dalle 10.00 il corteo in maschera delle scuole di Cellole; mentre sabato 14 febbraio dalle 16.00 ci saranno la consegna delle chiavi al Re e alla Regina del Carnevale e poi il Corteo Reale. Domenica 15 febbraio alle ore 15.00 la partenza della sfilata dei Carri Allegorici dall'Alto Corso Freda e a seguire, in serata, il Concerto di Banfy in piazza Aldo Moro. Infine, martedì 17 febbraio alle ore 15.00 ci sarà la partenza della sfilata dall'Alto Corso Freda e a seguire, in serata, la premiazione dei carri in piazza Aldo Moro e gran finale con il DJ Set di Diego Vitale.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale Cellolese

Carnevale a Campogalliano, carri, maschere, e dj set in città

Migliaia di persone si stanno già preparando a partecipare al Carnevale di Campogalliano, un appuntamento che torna anche quest’anno con carri, maschere e musica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Cellolese

Argomenti discussi: Weekend in Veneto: dalle sfilate di Carnevale al tributo a Michael Jackson; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 febbraio 2026; Cosa fare a Cagliari nel weekend 7-8 febbraio 2026; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Weekend in Veneto: dalle sfilate di Carnevale al tributo a Michael JacksonDa Treviso Slow Wine alla Fenice di Venezia. E poi Rocky – The Musical, il jazz a Verona e gli appuntamenti per i bambini ... corrieredelveneto.corriere.it

Maschere, sfilate, dolci e musica per il Carnevale di TrentoDal 6 al 17 febbraio il centro storico e tutte le circoscrizioni si animeranno con oltre trenta eventi ... ladigetto.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.