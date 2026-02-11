Foldables android in stile libro domineranno nel 2026 secondo rapporto

Le aziende si preparano a lanciare sempre più smartphone pieghevoli in stile libro. Secondo un rapporto, nel 2026 questi modelli domineranno il mercato, superando le altre tipologie di dispositivi. Le prospettive sono di crescita rapida e le grandi marche puntano a offrire schermi sempre più grandi e flessibili.

le prospettive del settore degli smartphone pieghevoli indicano una prevalenza, a breve e medio termine, dei modelli di grandi dimensioni in stile libro. la fascia premium, orientata alla produttività, appare al centro delle strategie dei principale produttori, con dati che indicano una sostanziale evoluzione della domanda e della redditività. le previsioni di mercato si concentrano su una crescita sostenuta e su una trasformazione della composizione delle offerte. dispositivi foldable di grandi dimensioni: quota di mercato prevista per il 2026. secondo counterpoint research, i dispositivi di tipo libro dovrebbero dominare le spedizioni a livello globale, raccogliendo circa il 65% della domanda foldable. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Foldables android in stile libro domineranno nel 2026 secondo rapporto Approfondimenti su Android Foldables Occhiali 2026: dall’allure da diva allo stile tecnico-glam, tutte le tendenze eyewear che domineranno il nuovo anno Tendenza dei telefoni android e cosa aspettarsi nel 2026 Nel 2026, i telefoni Android continueranno a evolversi, puntando molto sulle lenti teleobiettivo esterne. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Android Foldables Argomenti discussi: Flip o Fold, questi i 7 migliori smartphone pieghevoli che trovi adesso online; Galaxy SM-F971: Nuovi avvistamenti indicano un rilascio globale per il rivale dell'iPhone Fold di Samsung.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.