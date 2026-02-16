’I Maravie dal Mer’ trionfano E portano a casa ’La forcola’ A vincere è ancora la tradizione

'I Maravie dal Mer' hanno vinto il premio 'La forcola' dopo aver dominato la competizione. La loro vittoria deriva dalla bravura nel manovrare la tradizionale barca del Carnevale di Comacchio, che quest’anno ha attirato molti spettatori lungo le rive. I partecipanti si sono sfidati con grande abilità, dimostrando ancora una volta quanto sia radicata questa usanza tra i locali. La gara si è svolta nel canale principale, dove i concorrenti hanno dimostrato prontezza e coordinazione. Alla fine, la giuria ha premiato i più esperti, confermando che la tradizione resta viva tra le nuove generazioni.

Il trionfo de 'I Maravie dal Mer'. La forcola del Carnevale sull'Acqua di Comacchio, edizione 2026, va al vincitore assoluto. Sul primo gradino del podio è salita l'associazione Il Movimento con l'imbarcazione 'I Maravie dal Mer'. Una festa, tra coriandoli e barche, equipaggi e fantasia. Una sfilata tra canali e ponti. In costume per un evento clou, una tradizione che riunisce tutta la cittadina del Delta anche il primo cittadino con la sua giunta. La classifica. Vincitori per il miglior allestimento: 'Rock e Pop' dell'associazione My Life e associazione i Birichen. Il premio consiste nella maschera di ceramica realizzata dal laboratorio 'Concreta'.