I libri scelti da Internazionale 

Da internazionale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succede quando deleghiamo le decisioni quotidiane all’intelligenza artificiale? E chi è responsabile quando qualcosa va storto? Sono queste le domande che cominciano a preoccupare, per poi ossessionare, i Cassidy-Shaw, la famiglia privilegiata al centro del romanzo. Ambientata in un futuro prossimo, la storia si apre con loro in viaggio verso un torneo di lacrosse sulla Eastern Shore del Delaware, negli Stati Uniti. Il diciassettenne Charlie manda messaggi seduto al volante del minivan Sens­Trek a guida autonoma; il padre e narratore del libro, Noah, usa il portatile sul sedile del passeggero; la madre, Lorelei, è assorbita dal lavoro e le figlie più piccole, Alice e Izzy, scrivono messaggi e litigano sul sedile posteriore. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i libri scelti da internazionale160
© Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale 

I libri scelti da Internazionale

Scopri le selezioni di libri proposte da Internazionale, tra cui

Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg

Video Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I libri da leggere della settimana, tra L’invenzione del colore, Anima, L’altro ispettore: vietato pensare e La scomparsa di Mercy; CORSO DI FORMAZIONE AL RUOLO TERRITORI CAPACI: LAVORO, PARTECIPAZIONE E VITA QUOTIDIANA; Premio Bancarellino: Andrea Biscaro tra i 20 finalisti; I libri di Gianni Cordone gratuiti su internet. L'iniziativa del figlio.

i libri scelti daQui i libri li scelgono i ragazzi: torna il premio nazionale Scelto da Noi, ecco come iscriversiAperte le iscrizioni alla 33ª edizione del Premio letterario nazionale Scelto da Noi, dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e promosso dal Comune di Massa Marittima, in collaboraz ... corrieredimaremma.it

La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostUna donna che è leggenda: Il buio oltre la siepe, pubblicato nel 1960, vinse il Pulitzer, fu tradotto in quaranta paesi, vendette quaranta milioni di copie, divenne un film da tre premi Oscar con ... huffingtonpost.it