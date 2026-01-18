Genoa De Rossi non si sofferma sul mercato | Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite Porto troppo rispetto a loro

Dopo il pareggio a Parma, Daniele De Rossi ha sottolineato l'importanza di rispettare i giocatori in momenti difficili, evitando commenti sul mercato in tempi delicati. In conferenza stampa, l'allenatore del Genoa ha evidenziato la necessità di sostenere la squadra senza distrazioni esterne, mantenendo un approccio equilibrato e riflessivo.

ANALISI – «La partita va analizzata cosi, primo tempo bello dove meritavamo di passare in vantaggio, nella ripresa meno tranquilli nel possesso palla, ma nel finale meritavamo di vincere. Questo è il calcio, Parma forte con varie individualità. Contento dell’attenzione che hanno manifestato i ragazzi sui calcio d’angolo e calci piazzati» SABELLI – «Siamo una squadra di persone serie, Sabelli capace di fare queste gare è merito suo, solo allenandosi bene si possono fare partite così, avevamo anche Fini e Venturino, ma per una partita così delicata ho preferito mettere lui» DUE CLEAN SHEET DI FILA – «Penso che sia un insieme di cose tutto questo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

