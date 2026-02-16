Horeca Meeting Italgrob Colombo Circana | Segnali di positività di alcune categorie come Energy drink Bevande gassate per mixology Aperitivi alcolici

Durante l’Horeca Meeting Italgrob, Colombo di Circana ha spiegato che alcuni settori come le bevande energetiche, le bibite gassate per cocktail e gli aperitivi alcolici mostrano segnali di crescita, grazie a un aumento delle vendite in alcune aree. Nel corso dell’ultimo anno, però, le variazioni del mercato Ho.Re.Ca. sono diventate più imprevedibili, con fluttuazioni molto più intense rispetto al passato. In estate 2025, le vendite sono calate del 5,5% rispetto all’anno precedente, rendendo difficile recuperare le perdite durante i mesi di alta stagione.

"Nell'ultimo anno le dinamiche di mercato Ho.Re.Ca. hanno accentuato il carattere di imprevedibilità, con oscillazioni delle vendite molto più ampie che in passato, in particolare registrando forti andamenti negativi nei mesi di alta stagionalità (-5,5% estate 2025 su 2024), difficili da compensare nel resto dell'anno. La capacità di previsione della domanda e l'adattabilità al nuovo contesto diventano fattori critici di successo. Non sono da sottovalutare i segnali di positività di alcune categorie – come Energy drink, Bevande gassate per mixology, Aperitivi alcolici – e le tendenze salutistico-funzionali dei segmenti LowNo Alcohol in Birra, Spirits e Vino, che continuano a espandersi: un fenomeno trainato soprattutto dai consumatori 18–34 anni, più aperti a opzioni meno alcoliche e attente al benessere.