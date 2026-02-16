Hellwatt Festival ci sono problemi con i biglietti per il live di Kanye West | cosa sta succedendo?
Il Hellwatt Festival ha incontrato problemi con i biglietti per il concerto di Kanye West, che ha creato confusione tra i fan. La vendita dei ticket si è aperta sabato 14 febbraio alle 16, ma molte persone hanno segnalato difficoltà nell'acquisto. Alcuni utenti hanno riferito che il sito è andato in tilt poco dopo l’apertura, impedendo a molti di prenotare il proprio posto.
Sabato 14 febbraio, alle ore 16, sono state ufficialmente aperte le vendite per il live di Kanye West. Il rapper è atteso il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia per l’ Hellwatt Festival. La disponibilità di nuovi biglietti è arrivata dopo che la prima tranche, riservata agli “early bird” dello scorso 22 dicembre aveva registrato il tutto esaurito. Chi aveva acquistato il proprio ticket durante la prima tornata, tuttavia, si è reso conto di averlo fatto a un prezzo più elevato rispetto a quello attuale, nonostante gli annunci suggerissero il contrario. Per questo motivo, molti fan di Ye si sono ritrovati sui social e sui profili italiani dedicati al rapper statunitense per lamentarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
