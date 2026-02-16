Hai mai notato quella cupola quadrata sul Tevere? Ecco cosa nasconde e come visitarla

La cupola quadrata sul Tevere, un’installazione insolita, attira l’attenzione dei passanti perché nasconde un antico manufatto sotto la superficie. Questa struttura, visibile da diversi punti del fiume, si distingue per la sua forma inusuale e il modo in cui riflette la luce nelle prime ore del mattino. Recentemente, gli esperti hanno scoperto che si tratta di un elemento di un complesso archeologico nascosto sotto la superficie, che ora è possibile visitare grazie a visite guidate organizzate.

Passeggiando per Roma capita spesso di alzare lo sguardo oltre il Tevere e di notare magari una struttura insolita che rompe la silhouette classica delle chiese romane: una cupola dalla forma sorprendentemente quadrata, in grado di riflettere la luce e di attirare l'attenzione anche dei passanti più distratti. Non si tratta di un dettaglio casuale né di un semplice elemento architettonico decorativo: dietro quella geometria inaspettata si nasconde un luogo assai poco conosciuto, carico di storia e significati. Ma di cosa si tratta davvero? La storia della misteriosa cupola quadrata che si vede sul Tevere.