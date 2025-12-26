Oggi è Santo Stefano, e mentre la famiglia riposa, una gara silenziosa è già iniziata sui social media: la gara dei regali. Aprire Instagram o TikTok il 26 dicembre significa assistere a un’esposizione infinita di doni scartati, gadget tech e pacchetti firmati. Se hai provato l’impulso irrefrenabile di fotografare e pubblicare subito ciò che hai ricevuto, sappi che non sei solo. Questo bisogno di mostrare i doni è guidato da un meccanismo psicologico molto forte chiamato “Prova Sociale”: il bisogno del tuo cervello di cercare validazione esterna e di capire se la tua esperienza è “normale” o di successo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hai già postato il regalo che hai ricevuto? Smetti subito: cosa rivela il tuo cervello sul confronto post-Natale

Leggi anche: “Dovevi venire qui settimana scorsa a presentare il tuo libro ma mi hai detto che non stavi bene e mi hai avvisato subito. Questa puntata è difficile per noi”: Fabio Fazio ricorda Peppe Vessicchio

Leggi anche: Hai i muscoli? Il tuo cervello è più ‘giovane’: lo studio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229

REGALO APPREZZATO Chiara Frattesi e Geolier sono una delle principali coppie del rap italiano e di recente la ragazza ha postato su TikTok il video di un regalo fatto al rapper. Il regalo in questione erano delle scarpe customizzate personalmente da - facebook.com facebook