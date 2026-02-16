Graziani spezza una lancia in favore di La Penna | Deve decidere in un decimo di secondo tutti abbiamo pensato che ci fosse il fallo È un grave errore perché…

Graziani ha difeso La Penna dopo l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus di sabato sera. Il commentatore ha spiegato che il giudice di gara deve prendere decisioni in frazioni di secondo, e ha ricordato che molti avevano pensato si fosse trattato di un fallo. Graziani ha sottolineato quanto sia difficile per l’arbitro valutare velocemente situazioni così intricate, considerando il contesto del gioco.

Ciccio Graziani è tornato sull'episodio dell'espulsione di Kalulu in Inter Juventus di sabato sera, provando a spezzare una lancia in favore di La Penna. A La Nuova DS, Ciccio Graziani è tornato sul cartellino rosso di Kalulu durante Inter Juve. Di seguito le dichiarazioni del campione del mondo 1982. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE LA DECISIONE – «L'arbitro deve decidere in un decimo di secondo, non può aspettare né la sala VAR che non può intervenire, né tantomeno il suo assistente. Io non credo che in un decimo di secondo possono succedere tutte queste cose qui. È un grave errore, perché avrebbe dovuto vedere meglio» L'IMPRESSIONE – «Però, guarda che l'80% di tutte le persone che hanno visto queste immagini, tutti abbiamo pensato che ci fosse il fallo di Kalulu su Bastoni.