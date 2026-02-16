Grande attesa per il Martedi Grasso in programma in piazza a Narni il 17 febbraio

Il Carnevale Narnese 2026 si avvicina al suo momento più importante: martedì 17 febbraio, in piazza, si svolgerà la tradizionale festa di Martedì Grasso. La celebrazione si prepara a richiamare molti cittadini e visitatori, pronti a vivere un pomeriggio di balli, musica e carri allegorici. Dopo il successo del primo evento di Giovedì Grasso, gli organizzatori si aspettano un’affluenza ancora maggiore per questa giornata di chiusura.

"Siamo felici di vedere come, anche quest'anno - afferma Giovanni Rubini, assessore alla Scuola e agli Eventi Culturali -, il Carnevale Narnese coinvolga grandi e piccini, unendo creatività, musica e tradizione." Dopo il grande entusiasmo e la partecipazione che hanno caratterizzato il primo appuntamento di Giovedì Grasso, il Carnevale Narnese 2026 si conclude con la festa di martedì 17 febbraio. A partire dalle 15 il cuore della città si animerà in piazza dei Priori a Narni, dove il tradizionale raduno delle maschere darà il via a un pomeriggio ricco di musica, giochi, balli e animazione. Si festeggia il "Martedì Grasso" da sempre un momento di grande attrazione per i narnesi di tutte le età, anche se poi a divertirsi più di tutti saranno i bambini.

Il Martedì Grasso del 17 febbraio 2026 si avvicina, e a Roma e nei paesi vicini si preparano grandi festeggiamenti.

Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento.

