Grande attesa per il Martedi Grasso in programma in piazza a Narni il 17 febbraio
Il Carnevale Narnese 2026 si avvicina al suo momento più importante: martedì 17 febbraio, in piazza, si svolgerà la tradizionale festa di Martedì Grasso. La celebrazione si prepara a richiamare molti cittadini e visitatori, pronti a vivere un pomeriggio di balli, musica e carri allegorici. Dopo il successo del primo evento di Giovedì Grasso, gli organizzatori si aspettano un’affluenza ancora maggiore per questa giornata di chiusura.
"Siamo felici di vedere come, anche quest’anno - afferma Giovanni Rubini, assessore alla Scuola e agli Eventi Culturali -, il Carnevale Narnese coinvolga grandi e piccini, unendo creatività, musica e tradizione." Dopo il grande entusiasmo e la partecipazione che hanno caratterizzato il primo appuntamento di Giovedì Grasso, il Carnevale Narnese 2026 si conclude con la festa di martedì 17 febbraio. A partire dalle 15 il cuore della città si animerà in piazza dei Priori a Narni, dove il tradizionale raduno delle maschere darà il via a un pomeriggio ricco di musica, giochi, balli e animazione. Si festeggia il "Martedì Grasso" da sempre un momento di grande attrazione per i narnesi di tutte le età, anche se poi a divertirsi più di tutti saranno i bambini.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Martedì Grasso 2026: cosa fare a Roma e in provincia il 17 febbraio
Il Martedì Grasso del 17 febbraio 2026 si avvicina, e a Roma e nei paesi vicini si preparano grandi festeggiamenti.
Casina di Raffaello in Villa Borghese, il 17 febbraio si festeggia il Carnevale con un Martedì Grasso all’insegna della fantasia e dell’allegria
Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vallesaccarda, grande attesa per il Carnevale 2026; SEZZE | Grande attesa per il Carnevale Setino 2026: il paese si accende tra musica, maschere e il rogo di Peppalacchio; Grande attesa per il Carnevale giarratanese - Radio RTM Modica; Grande attesa a Scandicci per la mezza maratona.
Grande attesa per il carnevale vallesaccardese: attrazioni per piccoli e grandiIniziativa organizzata dall'associazione Iris con il patrocinio dell'amministrazione comunale ... msn.com
Non solo Muggia: a Servola grande festa, cresce l'attesa per la sfilata di martedìAlle ore 15la grande festa aperta a tutti con maschere e carri, e l'accompagnamento musicale della Banda Refolo. Per i più piccoli, divertimento assicurato in piazza dell'Unità d'Italia con Baby dance ... triesteprima.it
"Cornettone gigante napoletano" farcito alla nutella. Ideale per feste di giovanissimi a Carnevale e come torta di compleanno, effetto woow ! Ricetta nei commenti Salva il post per domani: Martedi Grasso ! Condividilo con chi ama la crema di nocciole #ca - facebook.com facebook