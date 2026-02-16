Graduatorie GPS 2026 28 | a breve l’Ordinanza per riapertura e aggiornamento

Questo l'annuncio fornito dal sindacato FGU sui canali social pochi minuti fa. Siamo nel mese di febbraio, quindi potrebbero essere rispettati i tempi già indicati nella fase di informativa ai sindacati. L'articolo Graduatorie GPS 202628: a breve l’Ordinanza per riapertura e aggiornamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

