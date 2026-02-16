Gobetti | Magi ' suo antifascismo istintivo e ancora vivo'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Pietro Gobetti è un figura straordinaria e vivissima, istintivamente avversario del fascismo, un fenomeno che comprese profondamente come prodotto di classi dirigenti che fuggono dalle proprie responsabilità e di un popolo che si rifugia nella ricerca di un condottiero, nelle esaltanti e vacue retoriche dannunziane, nelle illusioni di protezione dell'uomo forte, nelle semplificazioni della complessità della realtà". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, oggi a Torino per partecipare alla cerimonia per il centenario della morte di Piero Gobetti al Teatro Carignano di Torino.