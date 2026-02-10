Roma-Cagliari 2-0 Zaragoza in conferenza stampa | Sono un giocatore istintivo

Roma batte Cagliari 2-0, con una partita che ha visto i giallorossi dominare dall'inizio alla fine. Dopo il fischio finale, Zaragoza, uno dei protagonisti sul campo, si è presentato davanti ai giornalisti per commentare la vittoria. Ha detto di essere un giocatore istintivo, senza troppi giri di parole. La sua chiarezza e spontaneità hanno catturato l’attenzione di chi seguiva la conferenza.

Si è chiuso il match tra Roma e Cagliari. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il calciatore giallorosso Zaragoza. Queste le sue parole: "Sono sicuro che possiamo fare grandi cose. Mi hanno accolto tutti molto bene. Tutti conosciamo Gasperini, credo che senza palla non ci saranno problemi mentre con la palla il suo è un gioco che offre molte occasioni". Rispondendo alla nostra domanda: "Quando ho toccato il primo tunnel ho fatto quella giocata. Sono fatto così, sono istintivo. Ai tifosi posso promeettere che suderò sempre per questa maglia senza risparmiarmi"

