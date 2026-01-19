Riaprono gli uffici postali di Alzano Bottanuco e Entratico

Gli uffici postali di Alzano Lombardo, Bottanuco e Entratico sono stati riaperti al pubblico dopo interventi di ammodernamento e ristrutturazione. Le strutture ora offrono un servizio più efficiente e includono anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Questa iniziativa mira a rafforzare la coesione territoriale e a favorire il rilancio dei comuni con meno di 15 mila abitanti.

Bergamo. Hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Bottanuco, Entratico e Alzano Lombardo. Sono terminati nelle tre sedi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico un rinnovamento totale dell’ambienti all’interno della sala al pubblico con l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Chiusure temporanee, si prospetta un Natale di caos per gli uffici postali nel Salento Leggi anche: I rapinatori non amano le banche e gli uffici postali della Tuscia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Riaprono gli uffici postali di Alzano, Bottanuco e Entratico - Salgono a 139 gli uffici postali rinnovati in provincia di Bergamo, disponibili nelle nuove sedi certificati INPS e anagrafici e avvio pratiche passaporto ... bergamonews.it

Poste: riaprono gli uffici di Canal San Bovo, Fiavè e Stenico - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.