Gli ori delle donne il sorriso di Brignone | ai Giochi vince l’ottimismo

Il successo delle atlete italiane ai Giochi di quest’anno è arrivato grazie alla determinazione di Brignone, che ha sorriso dopo aver conquistato l’oro. La vittoria delle donne sul ghiaccio e sulla neve dimostra come la fiducia e l’impegno possano portare risultati concreti. La squadra azzurra ha saputo trasformare la grinta in medaglie, portando a casa podi importanti.

Fatta l’Italia, abbiamo fatto gli italiani. Nel senso che, ottenuta l’organizzazione dei Giochi, siamo stati capaci anche di vincerli, grazie alle imprese dei nostri atleti sul ghiaccio e sulla neve. E se stiamo vincendo così tanto è proprio perché questi Giochi li stiamo organizzando a casa nostra. Giocare in casa non dà vantaggi sulla neve e sul ghiaccio, anche il tifo non sempre è superiore a quello degli avversari, non parliamo poi dei giudici che hanno tartassato lo short track. Organizzare un’Olimpiade in casa però ha dato a tanti uno stimolo, un’ispirazione, una spinta in più. Ha aiutato a superare i momenti negativi, a stringere i denti, a rimandare l’addio, pensando che un’occasione così non sarebbe tornata mai più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il pattinaggio di figura ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, grazie alle performance di Federica Brignone e Vitozzo durante le Olimpiadi Invernali del 16 febbraio 2026.

Federica Brignone ha dichiarato di preferire tornare indietro nel tempo e riavere i suoi due ori olimpici piuttosto che rivivere il momento dopo il grave infortunio del 3 aprile scorso.

