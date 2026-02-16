Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all' Eur e a Don Bosco
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Roma per il mercato di fine settimana, portando con sé prodotti freschi e artigianali. Sabato 21 febbraio si fermano all’Eur, mentre il giorno dopo saranno a Don Bosco. La presenza di questa fiera attira molti clienti, curiosi di scoprire le novità del settore.
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano sabato 21 febbraio all'Eur e domenica 22 febbraio a Don Bosco. Il mercato si svolgerà con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi è possibile consultare l’unico sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook, agli altri social media ed alla App del Consorzio.Eventi-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi• Sabato 21 febbraio 2026 – Palazzo dei Congressi EUR - Viale della Pittura, Viale della Letteratura • Domenica 22 febbraio 2026 – Piazza dei Consoli e Via dell’Aeroporto di Centocelle (Metro A Lucio Sestio e Metro A Numidio Quadrato)Dalle 8.🔗 Leggi su Romatoday.it
Torna a Roma il mercato più glamour d’Italia: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all’Eur
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia e Mentana
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Ostia e Mentana, portando la qualità e l’artigianato del mercato più rinomato d’Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Maria delle Mole; Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Frosinone; Frosinone, domenica con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi; Il Mercato di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Cremona domenica 22 marzo.
Frosinone, domenica appuntamento con Gli Ambulanti di Forte dei MarmiIl sindaco Riccardo Mastrangeli: «Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di scoprire prodotti di eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione per il no ... tunews24.it
L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a ROMA nel week-end del 21 e 22 febbraioLe originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese all’EUR e in Piazza dei Consoli Si comincia a pensare al cambio di stagione e dunque ... ilmessaggero.it
OGGI SI FESTEGGIA San Giuseppe Allamano Sacerdote e fondatore Castelnuovo Don Bosco, Asti, 21 gennaio 1851 - Torino, 16 febbraio 1926 Giuseppe Allamano nacque a Castelnuovo d’Asti, poi Castelnuovo Don Bosco, il 21 gennaio 1851. A sei anni inco - facebook.com facebook