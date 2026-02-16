Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all' Eur e a Don Bosco

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Roma per il mercato di fine settimana, portando con sé prodotti freschi e artigianali. Sabato 21 febbraio si fermano all’Eur, mentre il giorno dopo saranno a Don Bosco. La presenza di questa fiera attira molti clienti, curiosi di scoprire le novità del settore.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano sabato 21 febbraio all'Eur e domenica 22 febbraio a Don Bosco. Il mercato si svolgerà con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi è possibile consultare l’unico sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook, agli altri social media ed alla App del Consorzio.Eventi-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi• Sabato 21 febbraio 2026 – Palazzo dei Congressi EUR - Viale della Pittura, Viale della Letteratura • Domenica 22 febbraio 2026 – Piazza dei Consoli e Via dell’Aeroporto di Centocelle (Metro A Lucio Sestio e Metro A Numidio Quadrato)Dalle 8.🔗 Leggi su Romatoday.it

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Ostia e Mentana, portando la qualità e l’artigianato del mercato più rinomato d’Italia.

