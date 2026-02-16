giorno di riposo per sinner a doha debutta invece carlos alcaraz

Il percorso dei due grandi favoriti per la finale di domenica inizia su binari paralleli. La seconda giornata del torneo ATP di Doha propone infatti un giorno di riposo per Jannik Sinner e lancia invece in campo il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno. Il giocatore italiano, dopo aver vinto e convinto nell’incontro di debutto contro il talentuoso tennista ceco Tomas Machac nel match che segnava il suo ritorno alle competizioni dopo Melbourne, potrà usufruire di una giornata nella quale dedicarsi agli allenamenti in vista del prossimo match contro l’australiano Alexei Popyrin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luca Sinner affronta Machac nel primo turno dell’Atp 500 di Doha, che si svolge dal 16 al 21 febbraio.

Il torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.

