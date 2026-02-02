Volley A2 disco rosso a Ravenna | Virtus Aversa ko nel big match di giornata

La Virtus Aversa perde in modo pesante a Ravenna nel big match di Serie A2. La squadra campana commette venti errori al servizio, quasi regalando un set agli avversari. La partita si mette subito male e alla fine il risultato lascia pochi dubbi: la sconfitta è netta e pesante.

Tempo di lettura: 3 minuti Venti errori al servizio, quasi un set regalato agli avversari, e in Serie A2 non puoi permettertelo. La Virtus Aversa cade al 'Pala De Andrè' di Ravenna e deve leccarsi le ferite per una sconfitta pesante per il morale e per la classifica. Coach Graziosi a fine gara è amareggiato perché "adesso bisogna accelerare per prendersi un piazzamento importante per i play off" ma l'assenza di Motzo già inizia a farsi sentire, forte. Ora subito testa alla prossima: domenica prossima, 8 febbraio, alle ore 16 al PalaJacazzi c'è la Rinascita Lagonegro. PRIMO SET. Tallone a muro regala il primo vantaggio alla Virtus (3-4), poi Tiozzo trova l'ace del +2 (3-5).

