Giornale radio del mattino lunedì 1 dicembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due i quotidiani altoatesini oggi in edicola. Alle 7,18 su Rai radio uno il giornale radio regionale, alle 7,30 su Rai tre Buongiorno regione - facebook.com Vai su Facebook
Tra poco sarò in diretta su Giornale Radio per un approfondimento sulla Proposta di Legge della Lega per l’introduzione del nuovo servizio militare e civile universale territoriale. Vi aspetto! Vai su X