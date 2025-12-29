Chiara Sterrantino entra nella squadra di Basile | Ha riacceso il mio demone

Chiara Sterrantino si unisce alla squadra di Buona Amministrazione di Federico Basile, rafforzando il progetto Sud chiama Nord. Avvocata e ex vice presidente del Consorzio autostrade, porta con sé un’esperienza significativa nel settore pubblico. La sua scelta rappresenta un passo importante per l’amministrazione, che continua a puntare su competenza e dedizione per lo sviluppo della città.

