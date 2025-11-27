Gaza a Roma murale con Albanese e Thunberg abbracciate da miliziano di Hamas

aleXsandro Palombo torna con una nuova controversa opera sul tema del conflitto in Medio Oriente e dell’antisemitismo, temi al centro di diverse creazioni dell’artista, più volte imbrattate e vandalizzate, svelata davanti alla Stazione Termini di Roma. ‘Human Shields’ (Scudi Umani) raffigura due volti noti della causa palestinese, Francesca Albanese e Greta Thunberg, entrambe con una kefiah al collo, abbracciate da un miliziano di Hamas. Ai loro piedi compare il cartello Skolstrejk för klimatet, simbolo delle battaglie ambientaliste della giovane attivista, oggi intrecciate con nuove forme di militanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, a Roma murale con Albanese e Thunberg abbracciate da miliziano di Hamas

