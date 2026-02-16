Gaza e Ramadan | tra resilienza locale tensioni mediorientali e riflessi della guerra in Ucraina

Il programma “Cube – Cosa c’è da sapere” ha dedicato l’ultima puntata a Gaza, dove la guerra in Ucraina e le tensioni regionali influenzano la vita quotidiana, specialmente durante il Ramadan. In questa occasione, gli ospiti hanno raccontato come le famiglie si adattano alla scarsità di cibo e alle difficoltà di approvvigionamento. La puntata si è concentrata anche sulle proteste di chi chiede maggiore sicurezza e aiuti umanitari, in un momento in cui le tensioni tra le fazioni sono più alte che mai.

Cube e il Futuro di Gaza: Uno Sguardo al Medioriente in Evoluzione. La trasmissione "Cube – Cosa c'è da sapere" ha dedicato l'edizione del 16 febbraio 2026 a un'analisi approfondita della situazione nella Striscia di Gaza, in un contesto mediorientale segnato da tensioni persistenti e crisi globali interconnesse. La discussione, condotta da Stefania Pinna e Rolla Scolari, ha esaminato i preparativi per il Ramadan, le dinamiche geopolitiche in atto e le prospettive future per la regione, intrecciando la questione palestinese con gli sviluppi in Ucraina e altre aree di crisi. Gaza alla Vigilia del Ramadan: Resilienza e Sfide Geopolitiche.