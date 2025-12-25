«Chi non ama non si salva, è perduto», «ecco la via della pace: la responsabilità. Se ognuno di noi a tutti i livelli, invece di accusare gli altri, riconoscesse prima di tutto le proprie mancanze e ne chiedesse perdono a Dio, e nello stesso tempo si mettesse nei panni di chi soffre, si facesse solidale con chi è più debole e oppresso, allora il mondo cambierebbe». Lo dice il Papa nel Messaggio natalizio. «Possiamo e dobbiamo fare ognuno la propria parte per respingere l’odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione», si appella il Pontefice. Il pensiero alle “tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - "Chi non ama è perduto. Troppi giovani mandati a morire in guerra": Papa Leone al primo Natale tra Gaza e Ucraina

Leggi anche: Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Benedizione Urbi et Orbi: “Basta guerra in Ucraina”

Leggi anche: “Giovani costretti alle armi capiscono l’insensatezza della guerra e le menzogne di chi li manda a morire”: il messaggio di Natale di Papa Leone XIV

