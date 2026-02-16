Andrea Sempio afferma di essere innocente, dopo che i risultati dell’incidente probatorio lo hanno scagionato dalle accuse nel caso di Garlasco. La sua dichiarazione arriva in seguito alla pubblicazione delle analisi che hanno escluso la sua presenza sulla scena del delitto. Sempio spiega di aver sempre sostenuto la propria innocenza e di aver fornito al tribunale prove a suo favore.

Andrea Sempio torna a professare la propria innocenza rispetto al delitto di Garlasco. "Ribadisco" di essere innocente, dice in un'intervista al Tg1. "In realtà, io penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell'incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta". Alla domanda se sia preoccupato per il fatto che la procura di Pavia potrebbe chiedere un processo a suo carico per l'assassinio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, Sempio risponde in questo modo: " Di sicuro non sono tranquillo perché comunque, in una situazione del genere, nessuno può dire di essere tranquillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio: "Risultati incidente probatorio dimostrano mia innocenza"

Segui in diretta l’udienza del processo di Garlasco, con l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio.

Oggi a Garlasco si svolge un’udienza fondamentale nel processo per il delitto di Chiara Poggi.

DELITTO DI GARLASCO - ANDREA SEMPIO INDAGATO nuovamente dalla procura per l'omicidio di Chiara Poggi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.