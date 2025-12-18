Garlasco l'udienza in diretta | oggi in aula l'incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

Oggi a Garlasco si svolge un’udienza fondamentale nel processo per il delitto di Chiara Poggi. In diretta, verranno discussi l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio, elementi chiave per chiarire la dinamica e le responsabilità di questa tragica vicenda. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi di una delle indagini più seguite degli ultimi anni.

Il caso torna in aula - Il caso del delitto di Garlasco torna in aula: la fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso con Chiara Po ... milano.corriere.it

Garlasco, si va in aula per l’incidente probatorio. Lo scontro sulle perizie, il Dna di Sempio e le carte nascoste dei pm: cosa può succedere il 18 dicembre – Il video - Il 18 dicembre si terrà l'udienza sull'incidente probatorio nel filone di indagine che vede Sempio indagato: cosa dobbiamo aspettarci? open.online

Garlasco, IN DIRETTA - Clamoroso VENDITTI CORROTTO PER ARCHIVIARE SEMPIO sta crollando tutto ...

Caso Garlasco, domani l'incidente probatorio Al centro dell'udienza a Pavia, le conclusioni della perizia stilata dalla genetista super partes Denise Albani x.com

Tgr Rai Lombardia. . Nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, domani l'incidente probatorio Al centro dell'udienza, le conclusioni della perizia stilata dalla genetista super partes Denise Albani Il servizio di Elena Scarrone - facebook.com facebook

